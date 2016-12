Facebook

La nuova Porsche 919 Hybrid Eccola in tutta la sua bellezza: via i veli dalla Porsche 919 Hybrid. Questa è la vettura da battere alla prossima 24 Ore di Le Mans e in tutto il Mondiale Endurance. Livrea nera con dettagli argento e bianco e il numero uno stampato in rosso.