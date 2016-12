Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

La Bmw i8 futurista secondo Lapo Garage Italia Customs firma la livrea della BMW i8 Futurism Edition, esemplare unico pensato per celebrare i 50 anni di storia di BMW in Italia, con un pattern ispirato al dipinto ad olio “Lampada ad Arco” del futurista Giacomo Balla. La sportiva ibrida plug-in diventa così inno all’evoluzione e al progresso tecnologico, valori che da sempre contraddistinguono la filosofia di BMW i Dall’incontro tra Garage Italia Customs e BMW Italia è nato il progetto BMW i8 Futurism Edition, con l’obiettivo di dare vita a una one-off caratterizzata da una livrea che sintetizzasse il concept alla base di i8 e di tutta la filosofia di BMW i, per celebrare i cinquant’anni di BMW in Italia. “Con BMW Italia - ha affermato Lapo Elkann, Presidente e Fondatore di Garage Italia Customs - è nata una sinergia immediata sin dal primo incontro per la realizzazione del progetto i8 Futurism Edition. Garage Italia Customs e il marchio BMW condividono infatti tutti quei valori legati all'evoluzione tecnologica e alla continua ricerca dell'innovazione nei propri specifici settori. La BMW i8 Futurism Edition è un esercizio di stile che ha permesso ai Maestros di Garage Italia Customs di celebrare una vettura proiettata verso il futuro della mobilità e al tempo stesso l’arte italiana di Giacomo Balla, esponente di rilievo del movimento futurista”. La BMW i8 è senza ombra di dubbio la sportiva del futuro più all’avanguardia ad oggi disponibile su strada, che esprime con autenticità sia le caratteristiche di performance sia l’efficienza e l’innovativo carattere premium dell’automobile sportiva ibrida di tipo plug-in. Proprio per comunicare al meglio l’essenza di BMW i, il Centro Stile di Garage Italia Customs ha scelto di prendere ispirazione dal movimento artistico del Futurismo, conosciuto in tutto il mondo per il suo entusiasmo per la modernità e per l’esaltazione dell’automobile come simbolo dell’evoluzione tecnologica. L’opera di Giacomo Balla, “Lampada ad Arco” del 1909, è diventata quindi il punto di partenza per la realizzazione di una pellicola tailormade applicata poi su tutta la carrozzeria della BMW i8 con la tecnica del wrapping. A un secolo di distanza la BMW i8 Futurism Edition diventa il simbolo del nuovo concetto di sportiva del futuro, innovativa, tecnologica, più efficiente grazie alla struttura leggera intelligente in carbonio e al design aerodinamico, e più sostenibile grazie alla tecnologia ad alta efficienza BMW eDrive e ai materiali riciclabili usati per gli interni. Tutto ciò senza pregiudicare dinamicità e look sportivo, garantendo prestazioni elevate e consumi ridotti per merito della perfetta sincronizzazione del motore elettrico con quello a combustione. Così come il lampione simboleggiava il trionfo della modernità elettrica, ora la BMW i8 Futurism Edition ci proietta nel futuro delle vetture ibride ad alte prestazioni. >