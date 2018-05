Facebook

La 1000 Miglia nel Parco Sigurtà La 1000 Miglia è transitata nella bellissima cornice del Parco Giardino Sigurtà. Le vetture d'epoca della corsa più importante del mondo hanno sfrecciato per i 60 ettari fioriti. Una grande festa, un orgoglio per l'ad Giuseppe Sigurtà: "Vedere per il terzo anno consecutivo la corsa più importante al mondo transitare qui da noi è un'emozione molto speciale. La corsa più bella in uno dei giardini più belli al mondo è una soddisfazione importante. Non sono un grande appassionato di auto d'epoca, ma amo il bello e queste vetture sono incredibilmente belle". Tanti ospiti per un giorno speciale, da Malesani a Pellessier, passando per Jerry Calà: "Un'occasione per rivedere vecchi amici, un bel pomeriggio di festa". A fargli eco anche l'allenatore Malesani: "Bello essere qui, sono affascinato dalle Porsche d'epoca", le parole pronunciate al passaggio di una 356 1500 SUPER. >