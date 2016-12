Facebook

Ktm rinnova i suoi modelli Adventure Ktm ha rinnovato i suoi quattro modelli della serie Adventure.

1290 SUPER ADVENTURE R

1.301CC, 140Nm, 160 CV, sono questi i numeri impressionati della più “off” delle Adventure, la 1290 Super Adventure R. A suo agio su strada, imbattibile in fuoristrada, la “R” non si pone limiti, li raggiunge full gas!

1090 ADVENTURE R

La KTM 1090 Adventure R rappresenta l’essenza del fuoristrada abbinata a un potente bicilindrico LC8 e ad una ciclistica solida e sincera dove le sospensioni WP completamente regolabili la fanno da padrona. Dall’esperienza nei Rally Raid dove KTM domina da 15 anni, la KTM 1090 ADVENTURE R è dotata di un potente ed equilibrato motore da 125CVin grado di portarla ovunque, anche sui percorsi offroad più impegnativi.

1290 SUPER ADVENTURE S

Non è solo la Adventure più sofisticata di sempre, è soprattutto una moto in grado di regalare delle emozioni uniche su strada grazie alla potenza del suo motore da 160CV, alla coppia di 140Nm e al peso in ordine di marcia di soli 238kg. Una combinazione perfetta, che abbinata alle sospensioni semi attive WP pone la 1290 Super Adventure S al vertice della sua categoria.

1090 ADVENTURE

Per chi ama viaggiare e lo vuole fare col massimo della semplicità, la KTM 1090 Adventure è la risposta a tutte le domande. Leggera, tecnologicamente avanzata e potente grazie al motore LC8 da 125CV, è adatta a qualsiasi utilizzo, dal commuting quotidiano ai grandi viaggi in pieno comfort. Grazie alla sua leggerezza e alla facilità di guida, la 1090 Adventure soddisfa non solo i palati più raffinati, ma anche chi al mondo delle Enduro stradali Made in Mattighofen si vuole avvicinare con circospezione, grazie alla possibilità di ordinare la moto in versione depotenziata per patente A2. >