Ktm, inaugurata la nuova sede del reparto corse Ktm Factory Racing ha una nuova casa. Tutte le attività sportive, dalla MotoGP al motocross, passando per i rally e l'enduro, sono state spostate nel nuovo Motorsport Building costruito a Munderfing, in Austria, e costato più di 12 milioni di euro. L'edificio copre un'area di 18mila metri quadrati e ospita il reparto corse il centro logistica e il gruppo WP. Ci sono 50 uffici per 180 impiegati, ma anche gli "approdi" per tutti i camion delle varie squadre ufficiali. >