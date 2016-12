Facebook

Kobe Bryant va in Ferrari Kobe Bryant, il grande campione dei Los Angeles Lakers, è stato protagonista di una rapida visita a Maranello, dove ha provato in pista la F12tdf e su strada la GTCLusso. Kobe si è anche interessato agli aspetti del design, delle pesonalizzazioni e della produzione delle vetture durante la visita della fabbrica, oltre che alla storia e ai valori della Ferrari. Al termine della visita, per lui foto di rito in pista difronte alla casetta dell'ufficio di Enzo Ferrari con la Ferrari California T e la 488 GTB. Una leggenda in visita a una leggenda. >