Kawasaki presenta la Vulcan 70 by Mr. Martini Gli anni 70 hanno rappresentato un’esplosione di creatività, in tutti campi e per questo motivo, sulle generazioni attuali, continua ad esercitare un forte fascino evocativo. Kawasaki con la serie Mach è stata la protagonista di quegli anni ed oggi, quasi cinquant’anni dopo, ha sentito il bisogno di ritornare alle origini con un progetto unico e concreto presentando la Kawasaki Vulcan 70 by Mr. Martini. Ispirandosi alle mitiche motociclette Kawasaki degli anni settanta ed in particolare alla Kawasaki H1 500 MACH III, Mr. Martini ha creato un kit completo ma essenziale per la Kawasaki Vulcan. Le componenti principali di questo kit sono: sella doppia, fianchetti, codone, kit pedane (con supporti) e leve anteriori, manubrio, faro anteriore e posteriore , indicatori di direzione, verniciatura, scarico Zard sdoppiato. Il kit viene proposto in due varianti colore: verde e rosso. La serie limitata di questa moto, è prenotabile da subito presso i concessionari ufficiali Kawasaki al prezzo di lancio di 10.990 euro f.c. Questo prezzo di lancio verrà mantenuto su tutti gli ordini pervenuti entro il 1° settembre 2016 Verranno realizzate esclusivamente 100 unità numerate. >