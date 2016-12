Facebook

Kawasaki, la H2 diventa Carbon Kawasaki ha presentato un altro modello da affiancare alla Ninja H2 e H2R: la Ninja H2 Carbon. Importanti aggiornamenti anche per la H2 standard e per la moto destinata esclusivamente all’uso su pista, la H2R. La versione Carbon, la cui produzione sarà limitata a 120 unità in tutto il mondo, si presenta con un cupolino in fibra di carbonio, un nuovo trattamento di verniciatura e, come per le sue compagne di scuderia H2 e H2R, un’unità di misura inerziale (IMU), che permette di monitorare la forza inerziale su sei assi e una serie di dispositivi di sofisticata tecnologia come l’innovativo sistema di gestione in curva (cornering management). Inoltre, ognuno dei tre modelli della categoria adesso è equipaggiato con un indicatore di inclinazione in grado di visualizzare e memorizzare l’angolo di piega durante la guida. >