Kawasaki, ecco la Ninja 650 A Colonia ha fatto il suo debutto la nuova Kawasaki Ninja 650 con un nuovo telaio a traliccio, motore bicilindrico raffreddato a liquido ed il caratteristico stile Ninja. Una risposta pratica alle esigenze di un crescente pubblico europeo. Per coloro che muovono i primi passi verso le due ruote, chi desidera salire di categoria passando ad una cilindrata superiore ovvero motociclisti di rientro, o che desiderano una moto facile e poco impegnativa, la Ninja 650 è in grado di offrire sia prestazioni sportive tanto comfort per l’uso quotidiano. >