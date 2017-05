Facebook

Indy 500: Dixon, botto pauroso Attimi di paura alla 500 miglia di Indianapolis per Scott Dixon. Il pilota neozelandese è uscito illeso dopo uno scontro spaventoso contro le barriere. Dixon ha letteralmente preso in pieno la vettura di Jay Howard e ha sbattuto violentemente contro le barriere. La sua Dallara si è completamente spezzata in due, ma è riuscito a uscire sulle sue gambe.

