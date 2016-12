Facebook

iLoby alla Dakar2016 Due grandi novità per iLoby, il social network reale. Dopo il braccialetto, è stato presentato l'iLoby Watch by Clocktail in un evento mondano a Milano. Nella settimana dell'Eicma è stata anche l'occasione per svelare la sponsorizzazione di Jacopo Cerutti che parteciperà alla Dakar 2016 in sella alla sua Husqvarna targata iLoby. >