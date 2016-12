Facebook

Il Learjet31 "Nel blu dipinto di blu" di Garage Italia Customs Il Bombardier Learjet31 “Nel blu dipinto di blu” è stato commissionato a Garage Italia Customs dalla Laps To Go Holding Srl, società di Lapo Elkann, e da Avionord, Compagnia Aerea Italiana che offre voli executive a Privati e Società, e servizi legati sia ad eventi e manifestazioni, sia al trasporto sanitario. Al giorno d’oggi sono infatti sempre più numerosi i clienti che scelgono questo tipo di trasporto e si affidano alla competenza nel settore di Avionord, potendo contare su un elevato standard di efficienza e su di un personale altamente specializzato nella gestione dei voli e nell’assistenza, sia a terra che a bordo dei propri aeromobili. Nell’ottica di offrire un servizio di qualità superiore, Avionord ha scelto di rendere unico ogni viaggio a bordo della propria flotta, affidandosi a Garage Italia Customs per la personalizzazione dei velivoli. Il primo esemplare è stato realizzato sulla base del Bombardier Learjet 31, jet bireattore con un motore estremamente performante che raggiunge i 903 km/h e che offre un’esperienza di volo adrenalinica e nel massimo comfort per 8 passeggeri (7+1). La particolare livrea esterna, che sfuma dal blu all’azzurro, è il risultato di una complessa verniciatura ad opera degli artigiani specializzati di Garage Italia Customs, che sono riusciti a rendere omogeneo il passaggio da un colore all’altro, dosando correttamente e con grande abilità il quantitativo di vernice da applicare in ogni singolo punto della fusoliera. Saliti a bordo ci troviamo in un ambiente di grande prestigio, progettato dai designer di Garage Italia Customs che hanno scelto Foglizzo e Alcantara® per la personalizzazione. Le pelli Foglizzo sono state selezionate per il rivestimento dei sedili e delle pareti laterali del velivolo, optando invece per una tinta di blu opaco per la verniciatura dei mobili a bordo. Le sedute sono state rivestite utilizzando una pelle Jade Dark blu, con cuciture a rombi sulla seduta e piping azzurro a contrasto. Le pareti laterali sono state invece impreziosite da una pelle realizzata con una speciale tecnica di stampa fotografica in digitale, che ha permesso di personalizzarle creando una sfumatura che parte dal blu cobalto fino ad arrivare ad un azzurro cielo. Alcantara®, materiale interamente Made in Italy e 100% Carbon Neutral, domina con l’originale tonalità Ice la parte centrale del cielino, mentre Alcantara® Navy arricchisce i pannelli laterali inferiori, per dettagli soft touch all’insegna del lusso. Sono state inoltre rinnovate e ripristinate tutte le parti usurate, la moquette è stata completamente sostituita e i sedili della cabina di pilotaggio, sono ora in pelle e agnellino blu. Foto di Garage Italia Customs realizzate da Getty Images/Guido de Bortoli. >