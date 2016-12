Facebook

Honda svela il prototipo della Civic Type R Il prototipo della nuova Honda Civic Type R è stato presentato all’edizione 2016 del Salone dell'Automobile di Parigi con una panoramica sui dettagli stilistici della nuova generazione di questo modello, il cui lancio ufficiale è previsto nel 2017. Basato sulle proporzioni ampie e ribassate della nuova Civic 5 porte, il prototipo della Type R sfoggia una carrozzeria più muscolare e modifiche che puntano a migliorare le performance aerodinamiche. Gli esterni sono rivestiti con una finitura in alluminio tipo “spazzolato” a grana fine e dai riflessi accentuati, esclusiva del modello in esposizione. Sul frontale, il paraurti aggressivo è accentuato da una fessura alata in fibra di carbonio e da una linea rossa sportiva. Le fessure di ventilazione allargano il paraurti mentre le griglie romboidali completano le bocchette di ventilazione scolpite. La celebre “H” rossa di Honda – che impreziosisce tutti i modelli Type R – è collocata al di sopra di una ulteriore fessura sul frontale. Anche il cofano è dotato di una fessura, con una presa d’aria dinamica al centro di una cavità trapezoidale. I vetri oscurati dei gruppi ottici a LED anteriori e gli indicatori di direzione riflettono il carattere più aggressivo del prototipo della nuova Type R. Le fiancate laterali in fibra di carbonio corrono lungo l’interasse, tra i cerchi in lega da 20 pollici color nero lucido con accenti rossi e i pneumatici da 245 ad alte prestazioni. I passaruota allargati ospitano le nuove ruote. Un imponente diffusore in fibra di carbonio corre al di sotto del paraurti posteriore allargato, che è caratterizzato da tre condotti di uscita che si integrano con una coppia di alette direzionali su ogni lato. Il condotto di uscita centrale presenta un diametro ridotto ed è posto in risalto da un rosso vivo metallizzato. Le esclusive estremità laterali del tetto si allungano verso l’aletta posteriore per un effetto visivo sensazionale. La Civic Type R di nuova generazione è stata progettata seguendo lo stesso programma di sviluppo degli altri componenti della famiglia Civic e il lancio ufficiale del modello di serie avverrà l’anno prossimo. >