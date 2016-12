Facebook

Honda rinnova la CBR500R Lanciata per la prima volta nel 2013 e apprezzatissima negli Stati Uniti per le grintose prestazioni del suo motore bicilindrico e per la posizione di guida con semimanubri, la Honda CBR500R è tra le sportive più amate anche in Europa, grazie alla grande facilità di guida e alla potenza piena di 35 kW (48 CV), il massimo per i titolari di patente A2. Popolare sia tra i motociclisti più giovani - per i quali rappresenta l’ideale passaggio nella scalata alle cilindrate superiori - sia tra i motociclisti esperti, in cerca di una moto sportiva facile, divertente e poliedrica ma dai costi di gestione contenuti, la nuova CBR500R 2016 ha ricevuto una serie di importanti aggiornamenti, non solo estetici:

- design “Aggressive Speed Shape”, con nuovo gruppo ottico sdoppiato full‑LED e slanciato codino con luce a LED;

- forcella regolabile nel precarico molle;

- serbatoio dalla capacità aumentata e dotato di tappo incernierato;

- leve al manubrio regolabili;

- nuova chiave di contatto in stile automobilistico;

- nuovo silenziatore compatto che migliora la centralizzazione della massa ed enfatizza il sound del motore bicilindrico parallelo a 8 valvole da 471cc; >