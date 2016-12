Facebook

Honda aggiorna la sua gamma di moto "X" La famiglia delle crossover Honda della gamma ‘X’ si rinnova nel rispetto di un family feeling che accomuna CB500X, NC750X, VFR800X Crossrunner e VFR1200X Crosstourer. Fin dal suo debutto nel 2012 la praticità e le performance di efficienza della NC700X, evoluta nel 2014 per diventare NC750X, l’hanno vista costantemente nelle posizioni di testa delle vendite in tutta Europa. Per il 2016 questa geniale crossover Honda riceve alcuni importanti aggiornamenti all’estetica, all’elettronica e all’equipaggiamento: nuovo accattivante design da ‘maxi-crossover’, gruppi ottici anteriore e posteriore full-LED, parabrezza più alto di 70 mm per una maggiore protezione aerodinamica, nuova modalità S (Sport) a 3 livelli - S1, S2, S3 - del cambio DCT, nuova forcella Showa con valvola “dual-bending” per una ottimale linearità di comportamento sia in compressione che in estensione, ammortizzatore posteriore regolabile nel precarico molla, vano anteriore portacasco dalla capacità maggiorata a 22 Lt. (+1Lt.), nuovo leggero e compatto silenziatore di scarico dal sound più profondo per accentuare la nota distintiva prodotta dal suo motore bicilindrico parallelo da 745 cc con manovellismo a 270°. La crossover Honda CB500X a potenza piena (35 kW, 48 CV) dedicata ai possessori di patente A2, riceve una serie di aggiornamenti focalizzati sul piacere di guida e il comfort di marcia: parabrezza più alto di 10 cm per una maggiore protezione aerodinamica, gruppi ottici anteriore e posteriore full-LED, forcella regolabile nel precarico molle, leva freno anteriore regolabile, pedale del cambio con leveraggio ottimizzato per un miglior feeling nelle cambiate. La bandiera tecnologica della gamma ‘X’ di Honda, la VFR1200X Crosstourer dotata del sensazionale motore V4 da 1.237cc, riceve una serie di aggiornamenti che la confermano al top nel segmento delle maxi crossover: nuovo parabrezza più esteso con meccanismo di regolazione in altezza senza attrezzi, nuova articolazione su tre livelli della modalità S (Sport), S1, S2, S3, per il cambio a doppia frizione DCT, software di gestione con sensore di pendenza per la migliore gestione dei rapporti in salita e in discesa per la versione DCT, omologazione Euro4, nuova colorazione a doppia tonalità con ‘Candy Prominence Red’. >