Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Gravel, il videogioco delle auto fuoristrada Milestone ha lanciato sul mercato Gravel, il videogioco di guida automobilistica tutta in fuoristrada. Gravel promette davvero di soddisfare tutti i palati degli appassionati: i giocatori sono infatti chiamati a lanciarsi in sfide senza esclusioni di colpi su oltre 50 tracciati, scegliendo tra numerosi veicoli tra i più potenti e iconici al mondo. Ben 4 sezioni in cui competere: Cross Country, Wild Rush, Speed Cross, Stadi, immersi in location suggestive e selvagge. Il nuovo racing game omaggia lo stile arcade con un gameplay divertente e soprattutto immediato in cui l'attenzione è focalizzata sull'accessibilità sin dalla prima gara, all’interno di un format totalmente nuovo. I giocatori, infatti, sono trascinati in un vero e proprio show televisivo: l’Off-road Master in onda sulla web tv Gravel Channel e chiamati a darsi battaglia in ben 60 gare, capaci di rendere ogni competizione unica ed accattivante. La Standard Edition of Gravel è disponibile per PlayStation®4 and Xbox One e sarà in tutti gli store fisici e digitali al prezzo di 69.99€, e a 49,99€ per Windows PC®/STEAM. A partire dalla stessa data, saranno inoltre disponibili per PlayStation®4 e Xbox One il Season Pass, comprensivo di 5 esclusivi DLC a 24,99€ e la Special Edition, che comprende il Full game e il Season pass, a 89,99€. >