GP2, pauroso schianto per De Jong Il 23enne olandese Daniel de Jong è andato violentemente a sbattere contro il muro di pneumatici dopo aver tentato di sorpassare Pierre Gasly, francese, alla curva di Blanchimont, al nono giro del GP del Belgio di GP2 a Spa. Bandiera rossa, pilota in ambulanza, ma fortunatamente senza aver mai perso i sensi. Cosciente e in condizioni non allarmanti, è stato elitrasportato a Liegi per ulteriori controlli medici.

