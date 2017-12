Facebook

Garage Italia Customs presenta la Huayra Lampo Lapo stupisce, come sempre. Con il suo team di Garage Italia Customs e Pagani ha creato Huayra Lampo e c'è da restare a bocca aperta. Un esemplare unico, il trionfo del made in Italy ispirato alla celebre Fiat Turbina, vettura concept iconica degli anni '50. Linea aggressiva, una macchina da corsa a tutti gli effetti con prestazioni super.



"Lavorare a stretto contatto con Horacio Pagani e tutto il suo team è stato molto emozionante in tutte le fasi della realizzazione della Lampo. Pagani Automobili rappresenta l’eccellenza nella costruzione artigianale delle automobili, un esempio di stile, eleganza e tecnologia. Tutte le loro auto hanno il nome di un vento. Noi abbiamo scelto il Lampo, un altro elemento della natura ricco di forza, il preludio a qualcosa di inaspettato e sempre magicamente diverso", ha detto Lapo durante la conferenza prima di togliere il velo al bolide. >