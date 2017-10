Facebook

Filippi in Formula E Un italiano in Formula E: Luca Filippi è stato ingaggiato dal Team Nio e correrà il Mondiale. Il pilota piemontese sostituisce Nelsinho Piquet, che si è accordato con Jaguar, e farà coppia con Oliver Turvey. Filippi ha già provato la sua nuova vettura in un test in Spagna: "Mi sono trovato benissimo, sia al volante della monoposto che all’interno della squadra, dove sono stato accolto in un modo fantastico. Una grande sensazione. È un'opportunità molto professionale, e lavorerò con Oliver e Gerry (il team principal Hughes), sono certo che sarà un’avventura molto gratificante". >