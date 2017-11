Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Ferrari FXX-K Evo Si chiama FXX-K Evo ed il gioiello più prezioso delle Finali Mondiali in programma al Mugello. E' l'ultima espressione del "Programma XX" lanciato nel 2005 con vetture appositamente concepite per partecipare all'omonimo programma di ricerca e sviluppo, sinonimo di innovazione e prestazioni senza compromessi. Derivata dal mondo delle competizioni, la la FXX-K Evo non è omologata per l'utilizzo stradale e vanta un potenza di oltre mille cavalli (1050 Cv per la precisione). Per averla, i pochissimi ed esclusivi proprietari, devono sborsare 4 milioni di euro. >