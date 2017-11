Facebook

Ecco la nuova Scuderia Ferrari Collection Al Mugello, in occasione delle Finali Mondiali, la Scuderia Ferrari ha svelato la collezione d'abbigliamento primavera-estate 2018. Capi per ogni occasioni, dal seguire le rosse in pista fino all'allenamento giornaliero in palestra. Debutto anche su Instagram @scuderiaferraricollection



La F1 indossa lo stile italiano e compete nella cura dei dettagli. Scuderia Ferrari Collection svela per la prossima primavera-estate una gamma di capi e accessori per uomo, donna e bambino in grado di soddisfare sia le esigenze dei supporter del team sia degli amanti del brand che preferiscono uno stile più metropolitano. Parte della collezione, infatti, presenta un look contemporaneo, che combina tra loro tessuti differenti in cui dominano i colori rosso e nero e gli elementi grafici.



Una selezione ricercata di capi realizzati con tessuti e materiali esclusivi propone poi modelli dall’eleganza senza tempo. Nuances calde e toni neutri contraddistinguono abbigliamento e accessori fortemente evocativi - guanti, borse e portafogli - che prendono ispirazione dal mondo delle corse del passato, dal look dei piloti diventati leggenda. Per i fan della F1, i supporter di tutte le età, t-shirt, giacche e cappellini sono ispirati alle linee della monoposto, al circuito e alle sue curve, al pilota e al suo team. Tutta l’energia e l’entusiasmo delle competizioni sono racchiusi nel rosso, bianco e giallo, nel mix di tessuti e materiali differenti, nelle applicazioni, nei patch, negli elementi grafici con tecniche di stampa elaborate, anche in 3D.



A chi ama e pratica lo sport, indoor e outdoor, è riservata, invece, una selezione di outfit training. Orientati alla performance e all’innovazione, questi capi sono in grado di accompagnare movimenti ed esercizi specifici grazie a tessuti tecnici, leggeri e resistenti, oltre che traspiranti, antipioggia e antivento, dotati di elementi riflettenti per garantire la massima visibilità in qualsiasi condizione ambientale.



Scuderia Ferrari Collection SS18 sarà disponibile a partire da Febbraio 2018 nei Ferrari Store e online su Store.Ferrari.com >