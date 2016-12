Facebook

Ecco la Ferrari 488 Spider Debutto ufficiale al Salone di Francoforte per la 488 Spider, nuovo capitolo nella lunga storia di sportscar scoperte con motore V8 della Casa di Maranello. E’ la più prestazionale di sempre con il motore V8 Turbo da 3.902 cm3 , che equipaggia anche la versione coupé. La potenza massima è di 670 CV, il valore massimo della coppia 760 Nm a 3000 giri, con un’erogazione sempre crescente marcia per marcia grazie al Variable Torque Management. Un vettura estremamente sportiva come dimostrano i valori di accelerazione (0 a 100 km/h in 3 secondi e da 0 a 200 km/h in 8,7) e soprattutto la risposta immediata del motore al comando, soli 0,8 secondi, annullando di fatto il ritardo tipico dei propulsori turbo. Costo? Gioiello da 235mila euro. >