Ecco l'Alfa Romeo 4C Hokusai Garage Italia Customs ha presentato l'Alfa Romeo 4C Hokusai che sarà alla mostra Piston Head II: Artists Engage The Automobile nella galleria Venus di Los Angeles. La 4C Hokusai vuole essere la celebrazione dell’incontro tra la cultura giapponese e quella italiana. La sportiva Alfa Romeo è stata scelta perché è un simbolo dell’italianità amata dai giapponesi, che da sempre sono grandi appassionati del marchio di Arese. Sulla sua carrozzeria è stata aerografata a mano l’opera giapponese più conosciuta al mondo, “La Grande Onda” del Maestro Katsushika Hokusai. Un’immagine che rimanda subito alla grandezza e alla forza della natura, in contrapposizione alla fragilità dell’uomo rappresentata dalle barche dei pescatori. L’onda domina tutta la parte posteriore della fiancata e l’intera superficie del tetto, seguendo sinuosamente le forme della quanto mai insolita “tela”. La livrea diventa così metafora dell’emozioni che travolgono il guidatore quando si trova al volante di una vettura Alfa Romeo dalle caratteristiche tecniche e dalle prestazioni di altissimo livello come quelle della 4C. Infine la scelta dei materiali per il rivestimento interno, come il denim giapponese Kubaro e la pelle Foglizzo che richiama le squame della carpa, sono un chiaro riferimento al Giappone, così come la particolare lavorazione della corona del volante e della leva del freno a mano che si ispira al Tsukamaki, l’arte di rivestire l’elsa della Katana. >