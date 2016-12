Facebook

Ducati presenta la 1299 Panigale S Anniversario Per celebrare il 90° anniversario della sua fondazione, la Ducati ha deciso di svelare in anteprima mondiale al WDW 2016 la nuova 1299 Panigale S Anniversario. Una moto esclusiva per una platea competente ed esigente guidata da un testimonial d’eccezione quale è Casey Stoner. Realizzata in edizione limitata in soli 500 esemplari, la 1299 Panigale S Anniversario presenta livrea e contenuti tecnici inediti. I colori della 1299 Panigale S Anniversario sono ispirati a quelli delle Ducati da corsa. La carenatura in bianco, nero e Rosso Ducati si sposa alla perfezione con il colore oro dei cerchi ruota. Elementi distintivi della 1299 Panigale S Anniversario sono la piastra superiore di sterzo e le boccole di sterzo, entrambe in lega di alluminio e completamente realizzate per lavorazione dal pieno. Ogni piastra di sterzo è unica perché numerata, con iscrizione laser, secondo l’ordine di produzione di serie della moto. Le boccole di sterzo, eccentriche, consentono di replicare le quote ciclistiche della stupenda Panigale R spostando in avanti il perno di sterzo di 5 mm rispetto agli altri modelli della famiglia Panigale. Inoltre, una leggera batteria al litio, assieme ai paratacchi, il parafango posteriore e la cover dell’ammortizzatore in fibra di carbonio permettono un risparmio di peso di 2,5 kg. L’esclusiva 1299 Panigale S Anniversario è, inoltre, dotata di un’inedita versione dei Ducati Traction Control (DTC) e Ducati Wheelie Control (DWC) denominati EVO, che elevano ai massimi livelli le performance e la sicurezza attiva della Superbike bolognese. Oltre ai nuovi DTC e DWC EVO la 1299 Panigale S Anniversario è equipaggiata con l’ABS Cornering Bosch, che garantisce performance e sicurezza in ogni condizione di guida e il Ducati Quick Shift (DQS) up/down, per cambiate e scalate velocissime sia in pista sia su strada. Il bicilindrico Superquadro da 1.285 cm³ e 205 CV è dotato di Engine Brake Control (EBC) che ottimizza la stabilità del veicolo in condizioni estreme di ingresso in curva mentre il reparto sospensioni è affidato alle Ducati Electronic Suspension (DES) ed Öhlins Smart EC, un sistema di controllo event-base che grazie a motorini passo-passo ed elaborando i segnali misurati e/o elaborati dalle altre centraline della moto, modifica il setup delle sospensioni durante le fasi della guida per migliorare il grip in curva, la stabilità, la frenata, l’ingresso di curva e la maneggevolezza e anche il comfort di marcia. La 1299 Panigale S Anniversario è anche dotata di strumentazione TFT (Thin Film Transistor) con cui è possibile gestire e modificare i Riding Mode Ducati (Race, Sport e Wet) per cucirsi addosso la moto. Come tutte le moto della famiglia Panigale, anche la 1299 Panigale S Anniversario sfrutta la tecnologia monoscocca per il telaio. La compatta struttura monoscocca, fusa in alluminio per aumentarne le caratteristiche di resistenza, utilizza il motore Superquadro come elemento strutturale. A enfatizzare le doti sportive della 1299 Panigale S Anniversario, al momento dell’acquisto assieme alla moto viene fornito un kit racing composto dallo scarico Akrapovic Racing, dalle cover in alluminio per coprire i fori specchi e dalla cover per coprire il foro lasciato dal portatarga una volta tolto per guidare in pista. Infine, viene consegnato anche un caricabatteria. La 1299 Panigale S Anniversario è disponibile da metà luglio al prezzo di 29.590 euro franco concessionario. >