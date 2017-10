Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Ducati, ecco il nuovo Monster 821 Ducati anticipa il 2018 presentando la prima delle cinque novità della prossima stagione: il Monster 821. La celebre naked di Borgo Panigale si rinnova proprio in occasione del 25° compleanno dell’iconica moto presentata al Salone di Colonia nell’ottobre del 1992. L’821 eredita il carattere e il fascino del primo Monster 900, la moto che ha rilanciato il segmento delle sportive senza carenatura, riuscendo però a combinare prestazioni, agilità e facilità di guida. Il Monster 821 cambia le proprie forme adottando le novità estetiche e funzionali introdotte nel Monster 1200: un design snello e agile, con serbatoio e coda completamente ridisegnati e ispirati a quelli della moto del 1992. Ci sono poi un nuovo silenziatore sportivo e un proiettore, classico e contemporaneo allo stesso tempo. Per avere tutte le informazioni chiare e sotto controllo debutta sul Monster di media cilindrata il cruscotto TFT a colori con indicatore di marcia e di livello carburante. Mentre per migliorare ulteriormente la già ottima esperienza di guida che è in grado di regalare l'821 sono ora disponibili come accessori il Ducati Quick Shift up/down e il Ducati Multimedia System. Torna sul Monster lo storico colore Giallo Ducati che in passato ha fatto innamorare tanti monsteristi. Questo colore, riservato solo all'821, va ad affiancare il Rosso e l'aggressivo Nero opaco. I 109 CV (80 kW) a 9.250 giri/minuto del bicilindrico Testastretta raffreddato a liquido offrono grande divertimento alla portata di tutti e, grazie a una coppia di 8,8 kgm (86 Nm) a 7.750 giri/minuto, l’821 garantisce performance entusiasmanti unite ad una facilità e un piacere di guida unici. Le emozionanti prestazioni del Monster 821 sono facilmente controllabili grazie al Ducati Safety Pack, che garantisce elevati standard di sicurezza attiva grazie all’ABS Bosch e al Ducati Traction Control, entrambi regolabili su diversi livelli di intervento. I tre Riding Mode invece, agendo su ABS, DTC e Power Mode (che gestisce potenza massima e tipologia di erogazione), conferiscono all’821 tre caratteri completamente differenti. La dotazione del Monster 821 si completa con i freni Brembo, che vedono all’anteriore un doppio disco da 320 mm di diametro e pinze monoblocco radiali M4-32, e sospensioni con forcella da 43 mm di diametro all’anteriore e ammortizzatore regolabile al posteriore. La ricchezza della dotazione di serie, i lunghi intervalli di manutenzione e il ricco catalogo di accessori fanno dell'821 il compagno ideale di tutti i giorni. >