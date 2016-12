Facebook

Ducati, ecco il nuovo Monster 1200 R Il nuovo Monster 1200 R è stato svelato a Francoforte da Claudio Domenicali, amministratore delegato di Ducati Motor Holding, in occasione della Volkswagen Group Night. Con i suoi 160 cavalli, il Monster 1200 R è la naked Ducati più potente di sempre. Le caratteristiche principali della nuova nuda di Borgo Panigale sono un bicilindrico Testastretta 11° DS in versione “R” (omologato EURO 4) e una ciclistica rivista per garantire la massima efficacia e divertimento in pista. Inoltre, l’inedito design del codino e del frontale confermano anche stilisticamente la vocazione sportiva di questa nuova versione del Monster. Disponibile nei colori Rosso Ducati e Thrilling Black, il nuovo Monster 1200 R arriverà sul mercato ad inizio 2016. >