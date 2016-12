Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Dramma alla North West 200: donna colpita da una moto Attimi di terrore alla North West 200, una delle più famose e pericolose corse motociclistiche su strada che si svolge in Irlanda del Nord, non lontano da Belfast. Durante la gara della Superstock 1000, infatti, Dean Harrison è caduto, coinvolgendo anche altri due piloti che lo stavano seguendo. La sfortuna ha però voluto che uno di questi mezzi è andato a finire nel giardino di una casa a bordo strada, colpendo una donna che stava assistendo alla corsa. La 44enne è stata ricoverata in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita. >