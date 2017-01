Facebook

Dakar, Peterhansel e Sunderland leader dopo la tappa 5 Sebastien Loeb concede il bis e centra la seconda vittoria di tappa alla Dakar 2017 con partenza a Tupiza e arrivo a Oruro in Bolivia. Il francese della Peugeot chiude la frazione, accorciata per le cattive condizioni meteo, davanti allo spagnolo Nani Roma e al compagno di squadra Stephane Peterhansel: quest'ultimo è il nuovo leader della generale. Si ritira Carlos Sainz. Tra le moto vittoria di tappa e primato in classifica per Sam Sunderland. >