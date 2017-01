Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Dakar, la seconda tappa Il sassarese Luca Manca al 55esimo posto fra le moto nella seconda tappa della Dakar in sud America. L'atleta sardo sta prendendo confidenza con la difficile gara ed e' ora alla 54esima posizione, tredici gradini piu' in alto rispetto alla prima corsa, nella classifica generale. Lungo e difficile il tracciato tra Resistencia e San Miguel de Tucuman: 275 chilometri con tratti caratterizzati da sabbia e polvere. Tanto da costringere spesso il pilota a rallentare e a perdere posizioni dopo un primo passaggio al 46esimo posto. Comunque un miglioramento rispetto alla prima prova speciale: Manca si e' classificato terzo fra gli italiani dopo Botturi, sedicesimo, e Cerutti, 23esimo. Oggi si comincera' a salire di quota sino a San Salvador de Jujuy: altitudine di oltre 4000 metri caratterizzata da due prove speciali per un totale di 364 chilometri di cronometrata. Manca e' in costante crescita: ci sono tutte le condizioni per provare a scalare ulteriormente la graduatoria. Quote elevate anche nelle prossime tappe che porteranno sino a Tupiza in Bolivia. Conclusione della competizione il 14 gennaio a Buenos Aires, di nuovo in Argentina >