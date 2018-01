Facebook

Dakar: Al Attiyah conquista la dodicesima tappa E' Nasser Al Attiyah il vincitore della 12a tappa della Dakar 2018. Il qatariota della Toyota, al terzo successo in questa edizione, è riuscito ad aggiudicarsi la frazione (793 chilometri complessivi di cui 522 di prova speciale) con un tempo di 5h49'57'', guidando da Fiambalà a Chilecito fino a San Juan in Argentina. Secondo Peterhansel, terzo De Villiers. Lo spagnolo Sainz resta in testa in classifica generale. Tappa annullata per moto e quad. >