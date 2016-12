Facebook

Dakar, a Milano il ritrovo degli italiani che hanno fatto la storia Il Deus Ex Machina di Milano ha radunato i piloti italiani, e non solo, che hanno fatto la storia della Dakar in moto e in auto. Da Orioli a De Petri, passando per i vari Picco, Kinigadner e chi più ne ha più ne metta, compresi chi quella gara l'ha raccontata o vissuta da attore non protagonista. Tutti si sono ritrovati per ricordare il raid africano dei tempi d'oro. La serata è stata condotta da Nico Cereghini. (foto Gigi Soldano) >