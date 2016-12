Facebook

Dakar 2016: Ktm, Honda e Mini lanciano la loro sfida Ancora una decina di giorni e poi prenderà il via l'edizione 2016 della Dakar. Piloti e mezzi sono pronti per il raid più affascinante e difficile del mondo. In questi giorni sono stati presentati gli squadroni di Ktm, Honda e Mini, tutti con un solo obiettivo: vincere tra moto e auto. Yamaha, Peugeot e C. permettendo.

