Blade, la prima supercar realizzata con la stampa 3D Si chiama Blade ed è una supercar ultraleggera progettata dagli americani di Divergent Microfactories. E' la prima auto prodotta sfruttando innovative tecniche di stampa 3D. Il telaio, infatti, è stato realizzato sviluppando una giuntura di alluminio stampata in 3D. I tubi di fibra di carbonio, sempre stampati in 3D, si collegano a queste giunture per formare una struttura resistente e leggera. In questo modo si può ridurre il peso fino al 90% in confronto alle auto tradizionali. La Blade pesa 635 kg, mentre il motore è da 700 cavalli e può funzionare sia a benzina, sia a gas naturale compresso. >