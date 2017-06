Facebook

Biaggi lascia l'ospedale: "Se corro ancora? Vediamo..." Max Biaggi e' stato dimesso dall'ospedale romano San Camillo. Il pilota 45enne era ricoverato dal 9 giugno per un incidente in moto avvenuto sul circuito Sagittario di Latina. "Sono felice. Non credo che andro' a Montecarlo. Per ora penso di rimanere a Roma. Mi sento meglio, devo ringraziare la parte di rianimazione, il professor Cardillo. Oggi e' una bella giornata e sono felice", ha detto Biaggi. "Correro' ancora? Non ho ancora pensato, magari, magari no: l'importante e' guarire - ha aggiunto parlando con i cronisti - I tifosi sono stati fantastici, in quei 17 giorni senza potermi muovere non mi hanno fatto sentire mai solo. Grazie tante". "Mi sono spaventata? Direi abbastanza, ora c'e' la ripresa e siamo tutti felici. Ora possiamo sorridere", ha detto la fidanzata Bianca Atzei. >