Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Behnaz Shafiei, la centaura che sfida gli ayatollah Sfidare il regime degli ayatollah e le sue leggi pur di salire in sella alla sua Suzuki gialla. Behnaz Shafiei ha 26 anni e fin da quando ne aveva 15 coltiva la sua grande passione per le moto e il motocross. Si allena tre volte a settimana, diventando ogni giorno più brava. Ma le regole, in Iran, sono chiare: non solo non può gareggiare ma non può neppure girare per le strade del suo Paese. "Molti uomini, in questi anni, mi hanno detto: 'dovresti stare a casa a cucinare. Questo sport non fa per te'. Io voglio dimostrare loro che si sbagliano" ha spiegato la ragazza. >