Auto storiche, partito il GP Nuvolari Al calare della bandiera, 315 straordinarie auto d’epoca provenienti da 17 nazioni hanno lasciato Mantova e Piazza Sordello alla volta del Mar Adriatico dando ufficialmente il via alla 27ª edizione del Gran Premio Nuvolari. Oltre 1.000 i km che in 3 giorni gli equipaggi percorreranno avvicendandosi tra prove cronometrate e controlli orari. La prima vettura, una OM 665 Superba del 1925 ha lasciato il palco allestito in piazza allo scoccare delle 11.00 seguita da altri 314 splendidi esemplari giunti da tutto il mondo per seguire le orme del mito di Tazio Nuvolari. >