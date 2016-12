Facebook

Audi in black: ecco la nuova R18 A Monaco, in occasione del galà Audi Sport Finale, è stata svelata la nuova Audi R18 e-tron quattro. A colpire è sicuramente il colore: dall'argento si è passato al nero per la vettura che correrà il Mondiale WEC 2016. La nuova R18, però, è anche la più potente mai prodotta della casa di Inglostadt grazie un'aerodinamica innovativa e un sistema ibrido più efficace. Il capo Motorsport Audi Wolfgang Ullrich ha battezzato la nuova vettura: "Con la nostra nuova Audi R18, vogliamo mandare un segnale chiaro: Audi continua a spingere al massimo nel motorsport, facendo affidamento sul TDI - la tecnologia automobilistica legata all'efficienza di maggior successo al mondo - a Le Mans". Alla 24 Ore di Le Mans prenderanno parte gli equipaggi Fassler-Lotterer-Tréluyer e di Grassi-Duval-Jarvis. Niente terza vettura per ridurre i costi per via del Dieselgate che ha coinvolto Vokswagen: a farne le spese il nostro Marco Bonanomi che ha confermato che non sarà al via della gara sui social. >