ATS GT, che supercar! Una vera e propria supercar, stiamo parlando della ATS GT. Marchio storico italiano pronto al rilancio e i presupposti ci sono tutti grazie a questo nuovo gioiello di potenza e tecnologia. Legame storico con il passato visto che la GT si ispira alla 2500 GT del 1963 e un'eleganza meccanica fuori dal comune. Saranno realizzate solo 35 vetture, le prime dodici nella versione LAUNCH EDITION. Una vettura da oltre un milione di euro, ma il cliente sarà supportato dal Design Center e Atelier per la scelta dei colori, dei materiali e delle finiture più esclusivi proprio come un vestito di alta moda, ogni vettura deve essere diversa dalle altre.



Le prestazioni sono all'altezza. Il motore V8 biturno da 3.8 litri è in grado di erogare 650 CV a 7.250 giri/min e una coppia massima di 678 Nm ma, a richiesta, si può avere un upgrade che porta la potenza fino a 700 CV e 750 Nm. Da 0 a 100 km/h in tre secondi netti grazie al Launch Control, mentre per toccare i 200 km/h ci si impiega 9,9 secondi. Velocità massima da 330.

