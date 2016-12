Facebook

Alfa Romeo, le storiche vetture in mostra a Milano Sabato 11 giugno, dalle 10 alle 19, al Parco Vittoria Residenze (ovvero dove un tempo sorgeva lo stabilimento Alfa Romeo) andrà in scena una mostra delle storiche vetture della casa del Biscione grazie alla collaborazione della Scuderia del Portello. Si tratta di un'occasione unica per guardare da vicino l'inconfondibile design e le rarità di alcuni modelli iconici. A tutti i visitatori il nuovo complesso residenziale darà inoltre la possibilità per tutto il weekend di visitare gli appartamenti campione di questo nuovo e ambizioso progetto e il parco interno verrà animato e colorato grazie all'Associazione Veronica Sacchi, la Onlus che da anni pratica la clown terapia. >