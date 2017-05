Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

500 Miglia di Indianapolis, Alonso in pista verso la gara Sono iniziate le prove per la 500 Miglia di Indianapolis del 28 maggio e Fernando Alonso ha iniziato con il sorriso. La strada è ancora lunga, ma l'attesa cresce sempre di più. "Temevo le alte temperature, ma ho già apprezzato modifiche di assetto: che belle le scie delle altre vetture, è stato divertente. Penso che la cosa più difficile sarà la gara stessa, tutte le cose che accadono, il traffico e l'apprendimento dei piccoli trucchi per sorpassare. Non ho grande esperienza e non ho tempo, quindi so che sarò più debole in alcuni di questi aspetti. Ho bisogno di imparare il più velocemente possibile nei prossimi 10, 12 giorni", ha detto dopo aver chiuso col 19° tempo la prima giornata a 357 km/h. >