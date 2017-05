Facebook

500 Indy: Alonso, motore in fumo I motori Honda sono un vero e proprio incubo per Fernando Alonso. Anche nella 500 miglia di Indianapolis lo spagnolo è stato costretto al ritiro per la rottura del suo propulsore. Per il pilota F1, tradito a 20 giri dal termine, una gara da applausi con sorpassi al limite e un bel periodo davanti a tutti. La vittoria è andata a Takuma Sato, ex Formula 1: prima vittoria di un giapponese. Seconda posizione per Castroneves davanti a Jones. Foto 1 >