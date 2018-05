Facebook

24 Ore di Le Mans: le Porsche in parata L'Audi abdica e la Porsche torna a festeggiare la vittoria della 24 Ore di Le Mans, la 17.esima per la casa di Stoccarda. Una splendida doppietta con le 919 Hybrid in parata alla bandiera a scacchi: l'equipaggio numero 19 formato da Nico Hulkenberg-Earl Bamber-Nick Tandy davanti alla squadra rossa Mark Webber-Timo Bernhard-Brandom Hartley. Terza posizione per i cugini che vincevano qui da 5 anni con la R18 e-Tron quattro di Tréluyer, Fässler e Lotterer. >