Orio al Serio: aereo cargo finisce in strada Un aereo cargo è uscito di pista in fase di atterraggio all'aeroporto di Bergamo Orio al Serio. Lo fa sapere l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (Enac), precisando che lo scalo è stato chiuso. L'incidente si è verificato alle 4 del mattino. L'equipaggio, composto da comandante e primo ufficiale, è rimasto illeso. Lo scalo ha poi riaperto alle ore 7 ma molti voli sono stati cancellati. >