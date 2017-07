Facebook

Il popolo di Vasco: lo show del Modena Park fa la storia Il popolo del Blasco non tradisce: e nemmeno Vasco. Il mega concerto del Modena Park è già leggenda: 220mila fan in delirio per la rock star che ha celebrato i 40 anni di carriera con oltre tre ore e mezzo di musica. Si tratta di un record mondiale per un singolo artista: mai nessuno ha riunito così tante persone paganti a un concerto (esclusi Festival o eventi gratuiti). Il Komandante ha aperto lo spettacolo con "Colpa d'Alfredo" e chiuso con "Albachiara" mandando in delirio il suo pubblico, letteralmente scatenato sulle note di Rewind". E alla fine un messaggio universale: "Non abbiamo paura". Vasco Rossi è storia. >