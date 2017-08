Facebook

Atletica, Tamberi in lacrime ai Mondiali Sdraiato con la faccia nel prato, la rabbia, l'amarezza e le lacrime: finisce così il Mondiale di atletica di Gianmarco Tamberi a Londra. L'azzurro non si è qualificato per la finale del salto in alto. Una mattinata di qualificazioni complicata: Tamberi è rimasto fuori dai primi 12 fallendo i tre tentativi a 2.31, misura che gli avrebbe consentito di essere ammesso alla sfida per il titolo iridato, in programma domenica. >