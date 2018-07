La Formula E torna in Cina nel 2019

03/07/2018

La Formula E torna in Cina e nel 2019 correrà a Sanya. Già ufficiale la data da segnare in calendario: 23 marzo per il sesto round del Mondiale. Il tracciato su cui si sfideranno le Gen2 verrà svelato prossimamente. Sanya è a meno di un’ora di volo da Hong Kong e tre da Shanghai e si trova l’isola tropicale di Hainan. L’isola è ricoperta da palme, foreste tropicali e spiagge bianche.