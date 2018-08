La Formula E sogna Alonso per il 2020

21/08/2018

Quale sarà il futuro di Fernando Alonso ? Dopo aver annunciato l'addio alla Formula 1, lo spagnolo continuerà a correre, molto probabilmente nel campionato Indycar Series oltre ad alcune tra le più importanti gare di endurance. Ma nel 2020 potrebbe esserci una svolta elettrica. Secondo il Daily Mail, infatti, il due volte campione del mondo potrebbe sbarcare in Formula E . Soprattutto se riuscirà a vincere in America, completando la Triple Crown (GP di Monaco, 24 Ore di Le Mans e 500 Miglia di Indianapolis).

Oltretutto, tra due anni sbarcheranno in forma ufficiale team come Mercedes, Bmw e Porsche, a cui farebbe gola un pilota di talento e curriculum come quello di Alonso. “Mi piacerebbe averlo. Vuole vincere tutto. Vuole vincere Le Mans e Indy, poi gli mancherà la Formula E e quindi dovrà venire qui. Alberto Longo (ceo delegato della Formula E) e io conosciamo molto bene e da diversi anni Fernando. Ci sedevamo nel camper della Renault con suo padre e il suo manager per vedere le gare. È ovviamente un pilota di grande talento e sarebbe un privilegio per noi averlo", ha detto il boss del campionato elettrico Alejandro Agag, che si è già assicurato Massa per la prossima stagione.