Trivia Formula E: 5 cose da sapere

E' già stato definito il futuro del Motosports: è il mondiale più eco-sostenibile ed elettrizzante di tutti i tempi! Le monoposto elettriche di FORMULA E sono pronte a scendere in pista dal 2 dicembre con la gara inaugurale di Hong Kong. E noi vi portiamo alla scoperta delle principali curiosità di questa nuova stagione. Dentro un campionato che girerà il mondo, carico di velocità e competizione, ma anche con un occhio all'ambiente che ci circonda.

1) AUTO: Durante ogni gara di FORMULA-E, della durata di 45 minuti circa, si sfidano 10 team. Ogni team ha due piloti e quattro auto.



2) BATTERIA: Le batterie hanno una potenza massima di 200 kW e pesano circa 300 Kg. Si ricaricano in due ore e la loro autonomia è di poco superiore ai 20 minuti.



3) CAMBIO AUTO: vista l’autonomia delle batterie, ogni pilota durante la gara deve effettuare un pit-stop per cambiare fisicamente l’auto e ripartire con la vettura B, completamente carica.



4) CIRCUITI CITTADINI: Le gare si corrono esclusivamente su circuiti cittadini, sulle strade delle capitali più belle al mondo. Qualche esempio di location? Hong Kong, Roma, Parigi e New York.



5) FAN BOOST: I tifosi della FORMULA E sono parte attiva della gara. Votando da casa il pilota preferito (sul nostro sito e su quelli ufficiali), permettono ai primi tre classificati di ottenere una potenza supplementare che consente loro di incrementare le prestazioni della macchina e facilitare i sorpassi.