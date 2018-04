Roma E-Prix: dal virtuale al reale

Vi siete allenati bene per partecipare alla E-Race di Roma? Siete #Bellicarichi? Come vi abbiamo già ricordato, ad ogni round della Formula E, l'organizzazione della FIA prevede anche l'allestimento di un E-Village nel paddock: lì trovate anche la Gaming Arena dove, se siete gamers davvero in gamba, potreste sfidare i piloti del campionato 100% elettrico.

Di solito alle 13:45 il programma di ogni appuntamento della stagione prevede la E-Race dove i tre migliori tra voi potranno sfidare i tre piloti più veloci della giornata e la gara diventa reale e bella tosta. Pensate davvero di poter battere professionisti come Vergne, Buemi e compagnia bella? Qui a Roma la Formula E vi offre l’occasione per dimostrarlo. Forte, eh? Io credo che lì ci manderò il mio “socio” Francesco Neri, che farà sicuramente meglio di me…



Se siete così tanto appassionati di giochi di simulazione di guida “Gran Turismo” ha sicuramente messo a dura prova la pazienza di eventuali fidanzate o mogli, perché quando ti metti a giocare con la Play con quello, non vorresti staccare mai.

Negli ultimi anni molte Case automobilistiche, che hanno capito l’importanza a livello globale di questo gioco di culto, hanno creato modelli di auto da corsa virtuali proprio

per “Gran Turismo” o, a volte, un mockup in scala reale. Poi magari molte di queste concept car sono state riprodotte in dimensioni reali e presentate a vari saloni dell’auto.



Ma Audi, da quest’anno protagonista in prima persona come Costruttore della Formula E, ha fatto molto di più: ha trasformato in un’auto da corsa reale, completamente funzionante, la e-tron Vision Gran Turismo, sviluppata in origine esclusivamente per le gare virtuali sulla PlayStation 4 e lanciata sul mercato in occasione del 15° anniversario del famoso videogioco. Presentata in questi giorni al quartier generale di Ingolstadt, sarà qui nella “città eterna”, sul circuito cittadino dell’EUR come race taxi!



Anticipata con vari teaser sui “social” nelle scorse settimane, la nuova sportiva elettrica del brand degli Anelli, per la prima volta nella storia di questi modelli, sarà

una vera splendida auto, sicuramente tra le più ammirate del weekend.

L’obiettivo della Casa tedesca è quello di giocare un ruolo da protagonista nel crescente mercato dell'auto a zero emissioni, nel quale arriverà entro quest’anno con il suo primo SUV totalmente elettrico di serie, visto al Salone di Ginevra. La Formula E, come il Motorsport da sempre, è uno strumento straordinario per sviluppare tecnologie da riversare poi sulle nostre auto di tutti i giorni.



Tranquilli, Audi non ha dimenticato la realtà virtuale e renderà accessibile questa vettura a tutti i giocatori di Gran Turismo, grazie a una collaborazione che dura da quasi 20 anni.



Quella reale è un vero “mostro” ipertecnologico: trazione integrale quattro con distribuzione della potenza variabile, tre motori elettrici da 200 kW ognuno (uno all’anteriore e due dietro), una potenza complessiva di 600 kW (circa 815 CV), distribuzione 50:50, perfetta, di un peso di 1.450 kg e vola da 0 a 100 km/h in meno di 2,5 secondi.

Nella sua realizzazione Audi ha voluto ricordare le proprie auto che hanno lasciato il segno nelle competizioni e ha intenzionalmente ripreso elementi di design e il colore della leggendaria 90 quattro IMSA GTO, con la quale nel 1989 la Casa ha entusiasmato gli appassionati del motorsport nel campionato IMSA-GTO nordamericano.



La futuristica concept scenderà in pista ad ogni gara di Formula E europea e in occasione di numerosi altri eventi nel corso del 2018. A partire dalla gara di Roma, clienti e ospiti della Casa correranno sui circuiti cittadini di Formula E a bordo della e-tron Vision Gran Turismo in veste di passeggeri. Qui a Roma al volante si alterneranno il nostro Dindo Capello, tre volte vincitore della 24 Ore di Le Mans, e lo svizzero Rahel Frey, ex-pilota DTM. Si preannunciano VIP e personaggi importanti dello sport e dello spettacolo a bordo della “belva”.



Se volete scoprire chi saranno i fortunati, seguiteci nella nostra lunga diretta del #FormulaEday di sabato su Italia 1 e Italia 2, o in streaming su sportmediaset.it.



Vi aspettiamo #Bellicarichi.