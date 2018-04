Roma, è il #FormulaEday

14 aprile 2018

È arrivato il tanto atteso il #FormulaEday a Roma. Tutto pronto all'Eur e le macchine sono pronte a scendere in pista per prove e gara. Giornata da seguire, naturalmente, in diretta con noi dalle 10:15: in tv su Italia 1 e Italia 2 e qui in streaming sul nostro sito e sull'app. Buemi e soci sono pronti a darsi battaglia sui 2,8 km del circuito allestito per l'occasione.